Naruszenia praworządności - Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatruje sprawy pod kątem art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Powiększa się liczba komunikacji dotyczących naruszenia praworządności.

Antyszczepionkowcy nie mieli szczęścia. Trybunał nigdy wcześniej nie wypowiadał się o przymusowym szczepieniu dzieci. Aż do tej pory... W sprawie Vavřička i Inni przeciwko Czechom (skarga nr 47621/13) nie stwierdził jednak naruszenia art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego) Konwencji.

Obowiązkowe szczepienia

W Republice Czeskiej istnieje obowiązek prawny szczepienia dzieci przeciwko dziewięciu dobrze znanym medycynie chorobom. Nikogo nie można zmusić fizycznie do poddania się szczepieniu, ale rodzice, którzy nie zastosują się bez uzasadnionego powodu, mogą zostać ukarani grzywną. Dodatkowo, dzieci nieszczepione nie są przyjmowane do przedszkoli (wyjątek stanowią te, które nie mogą zostać zaszczepione ze względów zdrowotnych). W tej sprawie pierwszy skarżący został ukarany grzywną za nieprzestrzeganie obowiązku szczepień w stosunku do jego dwojga dzieci, a wszystkim pozostałym odmówiono przyjęcia dzieci do przedszkola.

Czytaj też:

Spraw...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl - pakiet plus już od 39,90 zł za miesiąc Skorzystaj z unikalnej oferty na dostęp do specjalistycznych treści prawnych i ekonomicznych. Pakiet rp.pl plus to ekskluzywne treści dla profesjonalistów, skorzystaj z: dostępu do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus;

Prawnych treści premium, w tym: tygodników Dobra Firma: Podatki i Księgowość, Dobra Administracja, Rzecz o Prawie, Dobra Firma – Rachunkowość, Dobra Firma - Kadry i Płace, Dobra Firma – Biznes („Biznes w czasie Pandemii Covid19”);

serwisu Legislacja;

serwisu Wskaźniki i Stawki; Dostęp do treści rp.pl - PAKIET PLUS nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, aplikacji mobilnej i raportów dla prenumeratorów. KUP TERAZ