Joanna Zaremba – Stanulewicz: koronawirus dotyka w szczególności rodziny zastępcze

Pojawia się bowiem zasadnicze pytanie, co w sytuacji, gdy jedna strona (biologiczna) pragnie wykorzystywać przysługujące jej prawo do kontaktów ze swoimi dziećmi, a druga strona, która opiekuje się dziećmi na co dzień, ma obowiązek je chronić.

Zasadne byłoby poinformowanie rodziców biologicznych, że takie działania podejmowane są dla bezpieczeństwa, a co za tym idzie, dla dobra dziecka i nie wynikają ze złej woli rodziców zastępczych. Równocześnie podkreślać należy, że są to rozwiązania tymczasowe, zaś po ustąpieniu zagrożenia spotkania będą kontynuowane z ustalonej wcześniej formie. Często dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia dziecka jest ryzykowne funkcjonowanie rodziców biologicznych oraz rodzaj wykonywanej przez nich pracy (np. kontakt z wieloma osobami, rozwożenie jedzenia czy wcześniejszy wyjazd poza granice kraju, gdy było to już niewskazane).

Dwa etapy dochodzenia swych praw

Rodzice biologiczni próbujący kontaktować się z dzieckiem w formie dotychczasowej mogą dochodzić swych praw niejako w dwóch etapach. Pierwszy z nich to wezwanie skierowane do rodziców zastępczych o wykonywanie kontaktów, co w konsekwencji może prowadzić do zarzutu rażącego naruszenia przez nich prawa. Wówczas zastosowanie znalazłyby odpowiednio art. 598[15] i 598[16] kodeksu postępowania cywilnego, które umożliwiają wdrożenie postępowania przez sąd opiekuńczy. Polega ono na zagrożeniu przez sąd nałożeniem nakazu zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu określonej sumy pieniędzy przez osobę zobowiązaną do umożliwienia kontaktów, gdy ta nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje nałożony nań obowiązek. Przepis ten ma zastosowanie zarówno do osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, której kontakty się utrudnia, jak i gdy osobie takiej kontaktu zakazano. W sytuacji gdy osoba, której sąd opiekuńczy zagroził wyegzekwowaniem oznaczonej sumy pieniężnej, nadal nie wypełnia nałożonego na nią obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje zapłatę określonej kwoty.