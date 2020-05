Szymon Byczko: Głowę państwa trzeba wybrać

Nieznośną manierą niektórych, czasem nawet wybitnych prawników jest wyjaśnianie klientom, dlaczego nie da się czegoś zrobić. To z reguły intelektualnie błyskotliwe, lecz całkiem sprzeczne z oczekiwaniami odbiorcy. Od prawników najczęściej oczekuje się bowiem wyjaśnienia, jak coś zrobić, a nie, że zrobić się nie da.Stan wyborów prezydenckich w Polsce jest fatalny. Rządząca koalicja ręka w rękę z prezydentem doprowadziła do sytuacji kuriozalnej: prawidłowo wyznaczone wybory po prostu się nie odbyły. Mimo że od miesięcy wiadomo było, że trzeba je zorganizować w sytuacji epidemii, nie poradzono sobie z najprostszymi decyzjami. Teraz jednak, poza całkowicie uprawnionym intelektualnym pastwieniem się nad tymi, którzy do tego doprowadzili, trzeba odpowiedzieć na pytanie: jak wybrać prezydenta.

