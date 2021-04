Marek Domagalski: Sędzia wylosowany z Iustitii

Wprawdzie postanowienie sędzi ma obowiązywać do czasu zbadania zastrzeżeń RPO do zgody UOKIK na transakcję, ale w tym sądzie przeciętnie sprawa jest rozpatrywana półtora roku i tyle trwać może ta blokada, inna rzecz czy skuteczna.

A strona procesu powinna mieć realne prawo nie tylko do bezstronnego sędziego i wylosowanego sędziego, ale także do szybkiego rozpoznania jej odwołania. Losowanie sędziego to dobre rozwiązanie, ale nie daje 100 proc. gwarancji, że nie popełni on błędu i będzie bezstronny.