Domagalski o koronawirusie: Odchudźmy państwo

Należy np. rozważyć zawieszenie stosowania mętnych rygorów RODO, bez których do niedawna dawaliśmy sobie radę, a wielu urzędników stawia niestety najgłupszy przepis przed zdrowym rozsądkiem. Tylko w mniejszych miejscowościach przymyka się na nie oko. I ten realizm należy przywracać państwu.

Sądy w swej masie to też element owej biurokracji. Już od lat pracują marnie, konieczne jest więc śmiałe odciążenie ich, a pośrednio obywateli, zwłaszcza od drobnych spraw. W okresie kiedy przepadać będą z powodu kryzysu milionowe kontrakty, sądy powinny zająć się najważnieszymi sprawami, gdyż byłoby marnotrawstwem angażowanie państwa w spory powiedzmy o 100 czy 200 zł, a jeśli już, to oddajmy je notariuszom lub komornikom. A i egzekucja takich kwot powinna być ograniczona w czasie.

Trzeba umieć pogodzić się z drobnymi stratami, zwłaszcza na rachunek podatnika, abyśmy nie ponosili większych. Przede wszystkim musimy uwolnić nasze życie społeczne z pęt żałosnych przepisów i biurokracji: odbieranie co i rusz awiza – przepełniona poczta, prowadzenie drobnych spraw – zawalone sądy i urzędy i niekończące się egzekucje. Redukcja biurokracji to nie tylko kwestia oszczędności, ale zaprowadzenia w wymiarze sprawiedliwości i urzędach elementarnych standardów efektywności. Także pomoc publiczna, dostęp do służby zdrowia powinny być możliwie odbiurokratyzowane.