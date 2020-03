Koronawirus a praca sądów: zdalnie to wciąż nie online

Różnic między polską szkołą a polskim sądem jest z pewnością sporo, ale myślę, że więcej jest podobieństw. Do obu tych miejsc z entuzjazmem chodzą jedynie nieliczni. Cała reszta chodzi, bo musi. Wśród nauczycieli i wśród sędziów zdarzają się postaci, które dla dobra obu instytucji powinny wybrać inny zawód, wreszcie: w epoce cyfrowej obie te instytucje radzą sobie co najwyżej średnio.

Szkoła nie opanowała jeszcze losowego przydziału klasówek, ale aplikacje od dawna układają plany lekcji czy służą do komunikowania się nauczycieli z rodzicami. Dzienniki elektroniczne mają dłuższą historię niż elektroniczne urządzenia ewidencyjne przyjęte w sądach. W przeciwieństwie do trzech systemów ewidencyjnych używanych w sądach, o których mi wiadomo, dzienników elektronicznych na rynku jest znacznie więcej.

Wszystko zaczynało się od jednego człowieka. W szkole był to pan informatyk, który w przerwach mógł napisać „prosty programik", np. przydzielający nauczycielom odpowiednie pracownie. W sądzie to był czyjś kolega informatyk lub zaawansowany technologicznie pracownik, a czasem sędzia. Pamiętam, jak jako sędziowie „ujeżdżaliśmy" popularny edytor tekstów, odkrywając np. możliwości korespondencji seryjnej, makra czy przekształcanie liczb w ich słowny zapis. Oczywiście na własną rękę, samodzielnie i pioniersko. Zwłaszcza w czasach jednego komputera przypadającego na czterech sędziów.

Znam co najmniej kilkudziesięciu wspaniałych nauczycieli, doskonale poruszających się w cyfrowym świecie. Powtórki materiału na YouTube, aplikacje testowe w formie zabawy, transmisje eksperymentów i wiele innych działań to ich codzienność. Pokonując tabu, zezwalają uczniom na używanie smartfonów podczas lekcji, pokazują edukacyjną przydatność tych codziennych komputerów.

Wróćmy jednak ze szkoły do sądu. Codzienna praca sędziów, która nie kończy się w godzinach urzędowania sądów, była swoistym home office. Oczywiście znacznie bardziej „home" niż „office", bo brak było połączenia. Z centralą, z systemem, którego nie było. Zupełnie jak w pamiętnej scenie z filmu „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", gdzie Krzysztof Kowalewski nie mógł zadzwonić do Warszawy.

Oto akta jechały z sędziami do ich domów we wspomnianych na wstępie narzędziach do transportu. W domach sędziów trwało przygotowywanie się do sesji i pisanie uzasadnień. Potem akta wożono z powrotem do sądów. I tak dalej.