Grzegorz Prigan: Przywództwo w czasach koronawirusa

Kilka lat temu pewien adwokat dojrzałego pokolenia na łamach „Rzeczpospolitej" poradził młodym adeptom zawodu, którzy borykali się z problemami finansowymi, żeby jedli owsiankę, bo „bajdurzenie o socjalu to populizm".

W zarządzaniu kryzysem i komunikacją kryzysową najważniejsze jest planowanie i przygotowanie. W adwokaturze nie widać planowania, nie mówiąc już o przygotowaniach. Oficjele nie mają pomysłu, jak pomóc swojemu środowisku. Przypomnieć należy wszystkim adwokatom, że z oficjalnego stanowiska NRA wynika, iż domaga się ona de facto „zamrożenia" wymiaru sprawiedliwości i pozbawienia swoich członków możliwości zarobkowania na czas epidemii, mimo że przepisy prawa umożliwiają komunikację z sądem online. Jeden z członków NRA domaga się tego samego rzekomo w imieniu „wszystkich adwokatów", działając w kontrze do tych z nich, którzy walczą, aby do „zamrożenia" wymiaru sprawiedliwości jednak nie doszło. Nie wiadomo, jak długo potrwa stan pandemii.

1) ograniczyć wydatki samorządowe do minimum, gromadząc zasoby gotówkowe na potrzeby materialne adwokatów i programy pomocowe,

2) zlecić do wykonania system doręczeń elektronicznych, aby adwokaci mogli dalej obsługiwać sprawy swoich klientów i przekonać do jego wdrożenia Ministerstwo Sprawiedliwości,

4) zawnioskować do Ministerstwa Sprawiedliwości, aby bezpłatne porady prawne była nadal udzielane za pomocą telepomocy i kontynuowane także w czasach epidemii, aby adwokaci nie utracili swoich dochodów,

5) zawnioskować do Ministerstwa Sprawiedliwości, aby poszerzyło usługę publiczną – bezpłatną pomoc prawną (gdyż prawa konstytucyjne Polaków są zagrożone) o nowe 1000 etatów telepomocy, którą świadczyliby adwokaci wylosowani przez poszczególne izby w odpowiedniej proporcji,

6) zaprzestać wypłacania diet samorządowych członkom NRA, aby co miesiąc zwiększać pulę programów pomocy materialnej oraz programów pomocowych dla adwokatów (o ile się nie mylę, jest to kwota rzędu do 100 tys. zł miesięcznie),