Marek Domagalski: epidemia koronawirusa testem instytucji Konferencja prasowa po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Fotorzepa, Jakub Czermiński

Groźba rozprzestrzenienia się koronawirusa ujawni, czy władze, administracja, ale też inne instytucje publiczne, a nawet prywatne reagują na to wyzwanie. Jest to też test dla państwa, czy jest zdolne do reakcji na kryzysy.