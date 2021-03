Anna Nowacka-Isaksson: Będzie wzmocniona ochrona wolności naukowej

Naukowiec rezygnuje z badań nad Covid-19 z powodu gróźb.

Profesor epidemiologii Instytutu Karolinska Jonas F. Ludvigsson opublikował badania, z których wynika, że stosunkowo niewiele dzieci i nauczycieli – mimo że przedszkoli i podstawówek nie zamknięto – ciężko choruje na Covid -19. Rzadko są też pacjentami oddziałów intensywnej terapii. Wyniki swoich badań ujawnił w czasopiśmie „New England Journal of Medicine". Wkrótce po tym pojawiły się pod jego adresem groźby w mailach i na forach społecznościowych i sugestie, że to przez epidemiologa na covid umarło tysiące ludzi.

Nasilenie gróźb skłoniło go do zaprzestania badań nad koronawirusem i do niewypowiadania się na ten temat. Decyzja Ludvigssona zrobiła duże wrażenie na minister ds. badań naukowych Matildzie Ernkrans, która podkreśliła konieczność wzmocnienia ochrony swobody naukowej.

Czytaj także: Anna Nowacka-Isaksson o szczepieniach na Covid-19 w Szwecji: Każdy chce być pierwszy

W konstytucji jest zapis o ochronie badań i wolności naukowej ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ