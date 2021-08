Łukasz Warzecha: Histeria wyklucza debatę

„Mamo, jeśli pójdę na godzinkę pojeździć na desce, dotlenię się i odprężę, to potem praca pójdzie mi łatwiej" – odpowiada dziecko. Matka może się zgodzić albo nie, ale argumentacji dziecka nie można odmówić słuszności. Decyzja, jaką podejmie, zależy od kontekstu, wcześniejszych doświadczeń, metod wychowawczych. W każdym razie tak argumentujące dziecko jest partnerem do rozmowy.

Jednak uderzanie w tony histeryczne, porównywanie funkcjonariuszy Straży Granicznej do SS, nazywanie żołnierzy „watahą psów", absurdalne poszerzanie pojęcia tortur, pisanie, że Władysław Frasyniuk słusznie się wk...wił („Gazeta Wyborcza") albo że żołnierze powinni odmówić wykonywania „przestępczych rozkazów" (tamże) – wszystko to reakcje praktycznie wykluczające jakąkolwiek debatę.

Wszystko to każe postawić pytanie, jak wyglądałaby ochrona polskich granic – czy bardziej ogólnie, polityka imigracyjna – gdyby zależało to od wspomnianego lewicowego komentariatu i części opozycji. Mielibyśmy wpuszczać każdego, o nic nie pytając i niczego nie weryfikując? Mielibyśmy od razu pozamieniać wszystkie stadiony na obozy dla cudzoziemców? Ale może trzymanie ich zamkniętych na takim stadionie to również „tortury"? Może po prostu otworzyć granice na wschodzie i postawić tam panów Szczerbę, Frasyniuka oraz panią Jachirę z wielkimi plakatami „Refugees welcome!"? Co państwo proponują w sytuacji, gdy konsekwencją musiałoby być pojawienie się w Polsce tysięcy imigrantów?