Łukasz Warzecha: Media nie publiczne, ale „publiczne”

Pewnego dnia w czasie przedwyborczym gościem był tam kandydat z listy PiS (który się zresztą potem do Sejmu nie dostał), ale program w ogóle nie dotyczył polityki, więc nie było w nim mowy o wyborach. Prawie do końca. Bo wówczas prowadzący ponownie przedstawił gościa i dodał: „Kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości, w okręgu X, miejsce Y”. Poszedłem do wydawcy i zapytałem, jak to się ma do zasad, które przecież rozesłało do wszystkich kierownictwo stacji. Wydawca popatrzył na mnie z politowaniem: „Żartujesz?” – zapytał. Nie muszę chyba dodawać, że z podobnych opowieści można by ułożyć obszerny tekst.