Pani prezes ścisza radio

Prezes Agnieszka Kamińska zwalniając po trzech miesiącach ze stanowiska dyrektora Trójki Kubę Strzyczkowskiego (mianowanego po majowej awanturze o Listę Przebojów, by ratować to, co zostało z anteny), oświadczyła, że robi to m.in. z powodu niskiej słuchalności. Czy to trafiony argument? Ona sama też sprawowała funkcję dyrektora, tyle że Jedynki. Przez niespełna rok: od lutego 2019 do stycznia 2020 słuchalność tej anteny spadła o ok. 1 procent - z niespełna 6 procent do niespełna 5. Agnieszka Kamińska nie została wtedy jednak zwolniona ze stanowiska, tylko awansowano ją na fotel prezesa Polskiego Radia. A Trójka, jak wynika z pogłębionych badań uzyskanych przez „Rzeczpospolitą” - Radio Track/Kantar, rzeczywiście notuje obecnie najniższą słuchalność w historii – w ostatniej badanej trzymiesięcznej fali - 4.1 procent. Tyle, że ten zjazd nastąpił przede wszystkim przed mianowaniem Strzyczkowskiego, czyli za szefostwa Tomasza Kowalczewskiego powołanego na to stanowisko w listopadzie 2019 roku. W fali listopad-styczeń 2020 r., słuchalność Trójki wynosiła jeszcze 5.9 procent, w pół roku później, w fali kwiecień-czerwiec – 4.3 proc.

Jednak np. słuchalność Trójki w 2011 roku wynosiła nieco ponad 8 procent, w 2015 zmniejszyła się, ale nieznacznie - do niespełna 8 procent, ale już w 2020 wynosiła zaledwie nieco ponad 4 procent. To znaczy, że przez pięć lat i kadencje kolejnych prezesów nominowanych przez PiS, spadła o połowę.

Patrzymy na wyniki

Te dane muszą studzić zapał reklamodawców. Jak bardzo? W imieniu Zarządu PR SA na pytania „Rz” w tej sprawie odpowiedziała Monika Kuś:„do tej kwestii, nie będziemy się odnosić ze względu na tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Spółki Akcyjnej Polskie Radio” – odpisała przedstawicielka prezes Kamińskiej.

Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami od czasu afery z Kazikiem Polskie Radio traci od 5 do 6 mln zł miesięcznie z tytułu wycofywania się reklamodawców i sponsorów. Straty pod koniec roku 2020 w wyniku tego kryzysu wizerunkowego są szacowane nawet na 60 mln zł.

Jak Polskie Radio zamierza wyjść z tego kryzysu? Czy przygotowane są założenia budżetu na rok 2021? Czy będzie wdrożony jakiś plan oszczędnościowy? Jaka jest strategia PR SA wobec kryzysu finansowego i wizerunkowego? Na te pytania Monika Kuś nie odpowiedziała wcale. Ale brak odpowiedzi w sprawie wysokości strat – też jest rodzajem odpowiedzi. W korespondencji z „Rzeczpospolitą” Polskie Radio nie sprostowało naszych informacji i nie zaprzeczyło sumom, które przytaczamy. Być może kwestie te nie wydają się zarządowi istotne wobec dotacji na rok 2021, która będzie dwa razy większa niż w roku 2020, czyli wyniesie 120 milionów złotych. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, uważanego za autora zmian realizowanych przez prezes Agnieszkę Kamińską, za złą sytuację odpowiadają zarówno anteny, jak i przemiany na rynku radiowym i nie można się spodziewać takiej samej słuchalności po antenach komercyjnych, takich jak np. RMF FM czy Radio Zet i po Polskim Radiu. - KRRiTV szykuje już zresztą panele badawcze, gdzie po raz pierwszy będzie zbadana prawdziwa słuchalność na całym rynku i to pokaże prawdziwy układ sił, a nie tylko coś w rodzaju badań marki – czyli Radio Track/Kantar - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Czabański.

Ale zespół widzi to inaczej: - RMF i Zet rosną, podobnie inne sieci radiowe (Eska, mniejsze kanały RMF), więc to nieprawda, że spadek PR jest spowodowany „przemianami na rynku radiowym” - komentuje Tomasz Michniewicz, jeden z dziennikarzy namówionych by powrócić do Trójki przez Kubę Strzyczkowskiego. - Na rynku nie pojawił się żaden nowy gracz ani technologia. Za spadki odpowiada oferta programowa anten, brak konsekwencji spowodowany ciągłymi wymianami dyrekcji i brak jakiejkolwiek strategii ze strony zarządu Polskiego Radia. To jest po prostu efekt tragicznego zarządzania – dodaje Michniewicz, który wrócił na Myśliwiecką po kilku latach z Eurozetu, by prowadzić audycje podróżnicze.

Inni także potwierdzają, że sprawa słuchalności jest jednak dla szefa RMN ważna. - Czabański sam regularnie spotykał się z zarządem oraz dyrektorami anten i ustalał z nimi np. ramówki poszczególnych anten. Pytał też wtedy regularnie (w sporym gronie!) o spadające słupki, a zarząd odpowiadał, że o tym nie myśli, bo zajmuje się „równoważeniem treści na rynku medialnym" – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z wydawców.

Załamanie na trójkowej antenie „słychać gołym uchem”. Dziennikarze odeszli, a ci którzy nie mieli takiej możliwości w większości są na urlopach lub zwolnieniach lekarskich. Z kolei posłanka Joanna Lichocka (członek RMN) osobiście miała kaptować dziennikarzy z rynku do „nowej" Trójki. - Wiedzieliśmy o tym już na tydzień przed tym przejęciem, bo stale dzwonili do nas znajomi z Eurozetu czy Agory z pytaniem, czy coś nowego szykuje się w Polskim Radiu, bo aż nie mogli uwierzyć, że Lichocka się do nich odzywa, zapraszając od razu do Kamińskiej na „podpisanie umowy, bo wszystko jest już przygotowane”.

Po odwołaniu Strzyczkowskiego nie powróciły stałe programy publicystyczne, ani muzyczne. Nie istnieje ramówka.

Według naszych informacji, obecnie wielu sponsorów i reklamodawców się wycofało, nie będzie kontynuować stałych umów, lub nie umieszcza rozgłośni w swoich media planach. – chodzi np. o wieloletnich partnerów Trójki czyli Toyotę i Hondę. Krzysztof Prus, szef marketingu Toyoty, podkreśla, że nie podjęto „jednej generalnej decyzji o wycinaniu jakiegokolwiek medium”. – Reagujemy dynamicznie, nie ma stałych wytycznych – mówi „Rzeczpospolitej”- Możliwe więc, że nie wzięliśmy pod uwagę tych stacji, które w tym badaniu nie wypadają dobrze. Nie możemy przecież wydawać pieniędzy na prawo i lewo. Zwłaszcza, że budżety reklamowe są ograniczone, bo rynek zmalał o kilkanaście - kilkadziesiąt procent po pandemii – tłumaczy Prus. I przyznaje, że na Trójce się wychował. – Ale to była tamta dawna Trójka – dodaje.