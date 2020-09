Rząd inwestuje w swoją rezydencję nad jeziorem

1,64 mln zł – to kwota, jaką rząd chce wydać na willę Stynka, znaną lepiej pod nieoficjalną nazwą „premierówka". Jest częścią rządowego ośrodka w Łańsku na Warmii.

Łańsk sławę zyskał już w okresie przedwojennym. Po wojnie powstał tam ekskluzywny ośrodek dla najwyższych przywódców PRL. Nosił kryptonim W-1, był ogrodzony, ściśle strzeżony i tajny do tego stopnia, że nie umieszczano go na mapach. Oprócz polskich tuzów gościły w nim takie postaci światowego komunizmu, jak Nikita Chruszczow, Leonid Breżniew, Fidel Castro czy Josip Broz Tito.

Dziś Łańsk tajny już nie jest, a nocleg może w nim zarezerwować każdy. Wyjątkiem jest właśnie „premierówka", zbudowana w 1970 roku. To niewielka, parterowa i podpiwniczona willa, stojąca nad brzegiem Jeziora Łańskiego i posiadająca własny pomost, wypuszczony w taflę wody. W środku znajdują się trzy sypialnie, pokój dzienny, dwie łazienki, kuchnia i służbówka, przeznaczona dla ochroniarzy. Wszystko na powierzchni około 200 mkw.

Gdy zadzwoniliśmy do Łańska z pytaniem o możliwość wynajmu Stynki, usłyszeliśmy się, że to niemożliwe. – Jesteśmy ośrodkiem rządowym i to jest jedyny budynek, który według odpowiednich zarządzeń nie jest wynajmowany komercyjnie – powiedziała recepcjonistka.