Morawiecki: Trzaskowski to kandydat Tuska

Polska będzie lepsza, jak wygra Andrzej Duda, to wiem na pewno. Naprawdę, mamy przed sobą pięć lat, które zdecydują o przyszłości Polski. Albo możemy stać się krajem wysokich pensji, godnie żyjących rodzin, nowych technologii i ambitnych inwestycji, albo wracamy do Polski, która czeka na zgody, polecenia i kierunki rozwoju płynące z zagranicy. Rafał Trzaskowski to krew z krwi, kość z kości Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący tej partii. To kandydat pana Budki, Schetyny i Tuska. Dlatego rzeczywiście jestem przekonany, że będzie też podążał drogą wytyczoną przez opozycję – ciągłej obstrukcji, weta dla weta, podejścia „nie, bo nie”. Przyjmie modus operandi opozycji, bo sam jest kandydatem w całości zależnym od Platformy.

Jako szefowi rządu zależy mi na otoczeniu politycznym, w którym rząd będzie mógł sprawnie działać. Scenariusz, w którym rząd traci sprawczość, bo każde jego rozwiązanie ostatecznie blokuje prezydent, jest dzisiaj szczególnie niebezpieczny. Z tego co tu widzę, to nawet dziennikarze się uśmiechają, gdy próbują wyobrazić sobie, że „silny prezydent” to właśnie gwarancja dobrej współpracy z rządem, jak próbuje przekonać Trzaskowski. Szybkie wyjście z kryzysu wymaga znakomitej współpracy między Sejmem, prezydentem i rządem. Andrzej Duda to gwarantuje, w dramatycznych okolicznościach potrafił szybko reagować. W ciągu dwóch tygodni uruchomiliśmy we współpracy z panem prezydentem tarcze chroniące polskich pracowników i polskie firmy. To już 90 mld złotych, które pozwoliły obronić znacznie ponad 4 mln miejsc pracy. Ile by to trwało przy prezydencie z PO? „Szybkość” działań pana Grodzkiego i jego skłonności do mrożenia ustaw pokazują perspektywę.

W pierwszej kadencji, pomimo wielu inicjatyw rozwojowych, skupiliśmy się jednak głównie na redukcji ubóstwa, zmniejszeniu nierówności, na bezpieczeństwie finansowym polskich rodzin i polskich domów. Na godnym życiu Polaków. Wciąż to będziemy kontynuować, ale druga kadencja – zwłaszcza w kontekście kryzysu – musi się także koncentrować na rozwoju, przedsiębiorczości, innowacyjności i modernizacji kraju. Właśnie dlatego ogłosiliśmy kilka dni temu szczegóły dotyczące tzw. estońskiego CIT-u. To bardzo nowoczesne, wolnościowe rozwiązanie, które zakłada, że firmy, spółki kapitałowe, dopóki inwestują, nie muszą płacić podatku CIT. Wstępne analizy pokazują, że to rozwiązanie może wygenerować dodatkowe inwestycje warte nawet 2 proc. PKB tylko w 2021 i nawet kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy.

Prawo i Sprawiedliwość zawsze było siłą wspierającą rodziny. W końcu człowiek żyje w wielu wymiarach. Społecznym, gospodarczym, ale też rodzinnym. Stąd Karta Rodziny i stąd m.in. planowane zmiany w prawie oświatowym, które mają zwiększyć rolę rodziców co do treści, jakich uczą się ich dzieci w szkołach na zajęciach dodatkowych. Wszystkie nasze działania w tym zakresie, począwszy przecież od programów społecznych, są nakierowane na wspieranie rodzin w ich wolności i samodzielności.

Coś panu powiem. Uważam, że każdy zasługuje na szacunek, godność i równe traktowanie przez prawo. Natomiast nikt nie powinien mieć specjalnych przywilejów ze względu na swoje preferencje obyczajowe. Każdy z nas – bez względu na swoją seksualność – powinien udowodnić swoją wartość jako pracownik, pracodawca, sąsiad, obywatel, członek rodziny czy działacz społeczny. Kwestie obyczajowe powinny zostać prywatną sferą człowieka. I epatowanie nimi publicznie – czasami w sposób napastliwy, żeby nie powiedzieć: wulgarny – jest łamaniem zasad życia społecznego. Co jest też przekroczeniem granicy? Na przykład próby narzucenia „edukacji” przedszkolnej i szkolnej polegające na wmawianiu dzieciom, że same mogą sobie wybrać, czy chcą być chłopcem czy dziewczynką.

Prawda jest taka, że w czasie poprzedniego kryzysu finansowego, gdy rządziła Platforma Obywatelska, ówczesny rząd nie dał naszej gospodarce narzędzi, które mogłoby obronić ją przed kryzysem. Skutek? Wzrosło bezrobocie – nawet 2 mln Polaków pozostawało bez pracy! Janusz Lewandowski, który niewątpliwie jest jedną z tych postaci, które wykreowały gospodarczą wyobraźnię PO, cieszył się wtedy, że rząd pozostał odporny na dramatyczne wołania kręgów gospodarczych, by wprowadzić pakiety stymulacyjne wzorem krajów zachodnich. Wtedy PO nie chciała wprowadzać takich pakietów dla ratowania gospodarki, dlaczego dziś miałoby się to zmienić? Natomiast my, choć mierzymy się z kryzysem nieporównywalnie groźniejszym, jak mówią komentatorzy – największym od 100 lat, odpowiedzieliśmy skutecznie na wyzwania przyniesione przez pandemię. Uratowaliśmy kilka milionów miejsc pracy i setki tysięcy przedsiębiorstw, pompując w gospodarkę dziesiątki miliardów złotych.

Benjamin Disraeli napisał kiedyś: prepare for the worst, hope for the best. Przygotowaliśmy polską gospodarkę na najcięższe wyzwania, ale myślę, że wynik w 2020 r. może być lepszy niż minus 4 proc.

Wśród ekonomistów na całym świecie panuje względna zgoda, że to właśnie teraz jest najlepszy moment, by powiększyć deficyt i wykorzystać tę poduszkę finansową na wsparcie gospodarek ciężko dotkniętych kryzysem. To tylko w Polsce chyba pojawiają się jeszcze głosy jak wyjęte z lat 90. Schowajcie pożółkłe karteczki neoliberałów do szuflady, chciałoby się powiedzieć. Teraz jest rok 2020 i właśnie teraz musimy bezwzględnie zadbać o możliwie jak najszybsze, V-kształtne odbicie gospodarcze, jak najniższy spadek PKB i wzrost inwestycji. Jestem przekonany, że Polska może zadziwić innych, wychodząc szybko z kryzysu. I zadziwi.

To może inaczej, jeśli „0” to kryzys, a „10” – doskonale, jaką notę przyznałby pan dziś finansom publicznym?

Jest bardzo duża szansa, że stan finansów publicznych – w największym kryzysie gospodarczym ostatnich 30 lat, a pewnie i największym globalnym kryzysie od czasów wojny – będzie w lepszej kondycji niż ten z czasów PO i poprzedniego kryzysu, o wiele mniej groźnego niż ten dzisiejszy. To pokazuje siłę naszego systemu finansów publicznych i gospodarki. A odpowiadając konkretnie na pytanie byłych ministrów, wpływy z podatku VAT pomimo trudnego okresu pandemii w maju wyniosły 10 mld 650 mln złotych. Proszę zauważyć, że atakują nas ludzie – panowie Balcerowicz i Rostowski – którzy doprowadzili do ogromnego wzrostu bezrobocia i którzy nie przygotowali żadnego sensownego szerokiego pakietu ratunkowego dla ratowania miejsc pracy, dla gospodarki, choć była taka potrzeba. My nie byliśmy głusi na wezwania przedsiębiorców, pracowników i związków zawodowych.

Nie będzie. Od samego początku stawką przy zarządzaniu epidemią było wypłaszczenie krzywej zachorowań i przesuwanie szczytu epidemii tak, by nigdy nie zabrakło miejsc w szpitalach – i to się udało. By nigdy nie musiało dochodzić do takich sytuacji jak w wielu najbogatszych krajach świata, gdzie trzeba było wybierać, kto ma żyć, a kto umrzeć.

Właśnie liczba zachorowań to najlepszy dowód, że stało się to w samą porę. Ulice miast wracają do życia, nasza codzienność zaczyna powoli przypominać już tę sprzed epidemii, a liczba nowych zachorowań nie rośnie gwałtownie – to dowód na to, że udało nam się ograniczyć maksymalnie transmisję poziomą. Nie możemy zapominać, że kolejne tygodnie zamknięcia gospodarki oznaczałyby dodatkowe dziesiątki miliardów złotych strat. A potężne straty w gospodarce z konieczności przekładałyby się na kryzys służby zdrowia – przedawkowanie lekarstwa doprowadziłoby do pogłębienia choroby.

Ale oczywiście trzeba pamiętać, że pandemia się nie skończyła. Wciąż powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu zasad ostrożności, o dezynfekcji, o maseczkach, gdzie to konieczne, i dystansie, gdzie to możliwe.

Ale przecież w ostatnich dniach jesteśmy na drugim lub trzecim miejscu w UE pod względem liczby nowych zachorowań.

Pamiętajmy, że pandemia zaczęła się w państwach Europy Zachodniej kilka tygodni wcześniej niż u nas. Poza tym, od początku podstawowym założeniem było wypłaszczenie krzywej. To oznacza pewne rozciągnięcie, ale jednocześnie znacznie mniej ofiar. Bo proszę spojrzeć, w Polsce jest ok. 1300 zgonów. W Wielkiej Brytanii są 42 tysiące, w Hiszpanii 27 tysięcy, we Włoszech 34 tysiące, we Francji 30 tysięcy. To chyba dane, które mówią same za siebie.

Mamy się nie przejmować, gdy każdego dnia przybywa nam 500 chorych?

Wszystkie służby medyczne i sanitarne pracują dziś dokładnie z takim samym natężeniem, jak było to miesiąc czy dwa miesiące temu. Dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka lub skuteczne lekarstwo, koronawirus będzie zagrożeniem, na którego lekceważenie nie możemy sobie pozwolić. Kluczowe jest, by ryzykiem pandemicznym efektywnie zarządzać. Mamy jeden z najniższych wskaźników zgonów w Europie i to on jest najważniejszym czynnikiem oceny sposobu radzenia sobie z epidemią. Jednocześnie mamy jedne z najlepszych wskaźników gospodarczych, co pokazuje, że udało nam się skutecznie rozstrzygnąć fałszywy dylemat: ratować zdrowie czy gospodarkę. Zadbaliśmy o jedno i drugie.