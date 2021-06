"Polski Ład" PiS. Czym rząd zajmie się w ciągu najbliższych 100 dni?

- Po trzecie zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. To powszechna bolączka w polskiej służbie zdrowia. Musimy mieć bardzo szczegółowy plan i ten szczegółowy plan na 100 dni przedstawimy - kontynuował.

- Po drugie to emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł. To dla emerytów, którzy są tą naszą najstarszą częścią społeczeństwa, naszym skarbem. Musimy im się odwdzięczyć wysoką kwotą wolną i ich emeryturami netto wyższymi, zwłaszcza dla emerytów, którzy otrzymują poniżej 4 tys. zł (brutto) - mówił.

- Przedstawimy także harmonogram zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. - zapewnił szef rządu.

- Następny punkt to mieszkanie bez wkładu własnego - godne mieszkanie dla polskich rodzin w ciągu najbliższej dekady - kontynuował.

- To także deregulacja możliwości budowania własnego domu, do 70 metrów w podstawie, bez specjalnych pozwoleń, bez książki budowy, kierownika budowy - wyliczał szef rządu.

- To także program, który ma zwiększyć populację Polaków. Stąd nasze propozycje rodzinnego kapitału opiekuńczego. Rodzinny kapitał opiekuńczy ma dotrzeć do tych wszystkich, którzy podejmują się tego większego wysiłku niż inny, jakim jest wychowanie dzieci - mówił premier.

- "Polski Ład" to też inwestycje wodno-kanalizacyjne, inwestycje w drogi, nawet w wąskie drogi prowadzące do kilku-kilkunastu domów. To także wielki program modernizacji kolei - dodał.

- W krótkim czasie doprowadzimy do uzgodnienia wszelkich zapisów związanych z większymi dopłatami do paliwa rolniczego - mówił także premier. Szef rządu mówił też o "skróceniu drogi od pola do stołu" - tak aby między producentem żywności a kupującym było mniej pośredników. - Będziemy ułatwiać dostęp rolnikom "do stołu" - dodał.

- Na te 100 dni przyjmiemy ustawę dotyczącą małych Centrów Nauki Kopernik. Polski rozwój musi być oparty na innowacjach - podkreślił.