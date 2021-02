Sondaż: Czy Mateusz Morawiecki pozostanie premierem do końca kadencji?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy ich zdaniem Mateusz Morawiecki pozostanie premierem do końca kadencji obecnego parlamentu.

Na tak zadane pytanie 33,8 proc. respondentów odpowiedziało "tak".

38,1 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania.

Zdania w tej kwestii nie ma 28,1 proc. respondentów.

- Częściej to mężczyźni uważają, że Mateusz Morawiecki nie pozostanie premierem do końca kadencji parlamentu (41% vs 36% kobiet). Tego zdania są też częściej osoby do 24 lat (40%), badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (49%) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (50%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.