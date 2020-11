Zbigniew Ziobro o tym co się stanie, gdy premier Morawiecki nie zawetuje budżetu UE Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Jeśli pan mnie pyta o czysto teoretyczną sytuację, oznaczałoby to utratę zaufania do premiera (Mateusza Morawieckiego) ze wszystkimi konsekwencjami, które by z tego wypływały - tak Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości odpowiedział na pytanie o to co stałoby się, gdyby premier Mateusz Morawiecki nie zawetował unijnego budżetu i funduszu pomocowego wobec propozycji wprowadzenia mechanizmu powiązania środków unijnych z kwestią praworządności.