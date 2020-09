Kaczyński rozmawiał z Ziobrą. PiS przejmie prokuraturę?

Narada ścisłego kierownictwa PiS rozpoczęła się o godz. 13 w poniedziałek i trwała ponad cztery godziny. Po jej zakończeniu pojawił się tylko lakoniczny komunikat. „Podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie" – napisała rzecznik PiS Anita Czerwińska.

Spekulacje ruszyły tuż po ogłoszeniu komunikatu, sugerują niektórzy nasi rozmówcy z PiS, najpewniej do tego czasu dojdzie jeszcze do próby rozmowy „ostatniej szansy" na linii PiS-Solidarna Polska. Najpewniej Solidarna Polska otrzyma propozycję „nie do odrzucenia" związaną z zakresem odpowiedzialności w rządzie - pisze we wtorkowej „Rzeczpospolitej” Michał Kolanko.