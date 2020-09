Spotkanie Kaczyński-Ziobro. Twarde warunki dla lidera SP?

Spotkanie na Nowogrodzkiej miało być burzliwe, bo, według nieoficjalnych źródeł, w samym kierownictwie PiS nie ma jasności co do dalszego postepowania ze Zbigniewem Ziobrą.

Spotkanie Kaczyński-Ziobro?

Po spotkaniu na Nowogrodzkiej w mediach pojawiły się nieoficjalne informacje o spotkaniu prezesa PiS ze Zbigniewem Ziobrą, podczas którego liderowi Solidarnej Polski miałyby zostać postawione "twarde warunki".

Ostateczny termin tego spotkania to najbliższa środa - wtedy zapadną decyzje co do losów Zbigniewa Ziobry i przyszłości Zjednoczonej Prawicy.