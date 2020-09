Sondaż: Powrotu Gowina do rządu chce 15 proc. Polaków

"Czy Pani/Pana zdaniem lider Porozumienia Jarosław Gowin powinien wrócić do rządu?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Jarosław Gowin był członkiem rządu Zjednoczonej Prawicy od listopada 2015 roku do kwietnia 2020 roku. W rządzie pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Gowin odszedł z rządu wobec swojego sprzeciwu dla wyborów prezydenckich w formie wyłącznie korespondencyjnej, forsowanych przez PiS przed 10 maja 2020 roku. Lider Porozumienia proponował wówczas zmianę konstytucji i wydłużenie kadencji prezydenta do siedmiu lat (na co nie zgodziła się opozycja) lub wpisanie vacatio legis do zmiany prawa wyborczego wprowadzającej możliwość zorganizowana wyborów w formie wyłącznie korespondencyjnej (na to nie zgodził się PiS). Następcą Gowina na stanowisku wicepremiera została Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, z kolei ministrem nauki został Wojciech Murdzek. Powrót Gowina do rządu

Ostatecznie wybory w formie wyłącznie korespondencyjnej nie odbyły się, po zawarciu porozumienia między Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim. Wybory w formule hybrydowej, przy dominacji "klasycznej" formuły głosowania w lokalach wyborczych odbyły się 28 czerwca (I tura) oraz 12 lipca (II tura). Po wyborach prezydenckich zaczęto głośno mówić o rekonstrukcji rządu, do której ma dojść pod koniec września lub na początku października. Od pewnego czasu pojawiają się sygnały, że w ramach rekonstrukcji do rządu wróci Jarosław Gowin - ostatnio pojawiła się informacja, że objąłby on w zrekonstruowanym rządzie tekę wicepremiera i ministra rozwoju.