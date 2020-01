Sellin: Niedojrzały politycznie człowiek na czele Senatu

Według Sellina na czele Senatu stoi człowiek niedojrzały politycznie, który nie rozumie swojego miejsca w państwowej hierarchii ani kompetencji, jakie mu przysługują.

- Próbuje budować alternatywną politykę zagraniczną bez koordynacji z tym organem władzy, któremu konstytucja przypisuje to zadanie, czyli rządem i MSZ. Odbywa własne spotkania na szczeblu, co do którego MSZ wskazuje, że byłoby to niewłaściwe, na przykład z rosyjskim ambasadorem - mówił Sellin.

Dodał, że polski ambasador w Moskwie nie ma szans na spotkanie z szefami dwóch izb parlamentu rosyjskiego i powinno to być traktowane równoważnie. Tymczasem, mówił Sellin, marszałek Senatu takie spotkanie odbywa.

- Nie wiem, czy są jakieś notatki z tego spotkania, ale rzad powinien się z nimi zapoznać - mówił polityk. Dodał, że Grodzki zachowuje się nieodpowiedzialnie i widać, że "rola go przerosła" i że do pełnienia funkcji marszałka Senatu Grodzki się nie nadaje.

Na uwagę prowadzącego, że według opozycji marszałek Grodzki stał się głównym celem ataków PiS oraz telewizji publicznej, Sellin odparł, że nie wie, o jakich atakach mowa.

- Jeśli chodzi o informowanie, że jacyś konkretni obywatele, którzy mówią pod imieniem i nazwiskiem, nie anonimowo, wspominają różnego rodzaju wątpliwe kontakty z marszałkiem Grodzkim w czasie pełnienia praktyki lekarskiej, zwłaszcza że sam wspomina, że jest trzecią osoba w państwie w takiej nieformalnej hierarchii, to powinno to być interesujące dla wszystkich mediów, nie tylko publicznych - uważa Sellin. - Myślę, że to jest wasza rola: prześwietlanie ludzi władzy.

Sellin ma nadzieję, że zeznania osób, które mówią o przyjmowaniu przez marszałka Grodzkiego pieniędzy, trafia do właściwych instytucji.