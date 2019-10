Dworczyk: Nie będzie znaczącego wzrostu cen prądu w 2020 roku

- Nie będzie znaczącego wzrostu. Tak jak w tym roku obniżaliśmy akcyzę, przyjmowaliśmy inne rozwiązania aby ceny prądu nie wzrosły, podobnie będzie w roku 2020 - dodał.



- Deklaracje, które składamy mają pokrycie w faktach z roku 2019, dlatego mówimy spokojnie o tym w roku 2020. Oczywiście jest problem wzrostu cen prądu w Europie, jest to związane z polityką klimatyczną, polityką, która nie jest korzystna dla Polski, a różne regulacje były przyjęte w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, która zgodziła się na niekorzystne rozwiązania dla Polski. Ale my jesteśmy zdeterminowani do tego, aby ceny prądu nie wrastały - kontynuował.