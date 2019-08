Minister finansów Marian Banaś: Za rządów PO-PSL były daleko idące patologie

Zarówno dochody budżetu państwa, jak i wydatki w 2020 r. mają wynieść po 429,5 mld zł – wynika z projektu budżetu, nad którym we wtorek dyskutowała Rada Ministrów. Potwierdziły się informacje „Rzeczpospolitej", że dochody zrównoważą w nim wydatki. Są jednak wątpliwości, czy to nie zbyt ambitny plan.

- Jest to efekt naszej ciężkiej pracy. Od samego początku, kiedy powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, przystąpiliśmy do ostrej pracy, do reformy służb skarbowych i celnych, czyli od strony organizacyjnej - tłumaczył w programie "Gość Wiadomości" w TVP szef resortu finansów Marian Banaś.

Zdaniem ministra w okresie rządów PO-PSL "niestety były daleko idące patologie". - Między innymi wielomilionowe wyłudzenie podatku było traktowane nie jako przestępstwo, ale jako wykroczenie, co wręcz zachęcało niektórych oszustów do dalszych tego typu działań i to zostało w krótkim czasie zmienione po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość - tłumaczył. - Dzisiaj wyłudzenie na kwotę powyżej miliona złotych traktowane jest jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 25 - przypomniał Banaś.

- Przypomnę, że w 2016 roku, kiedy wprowadziliśmy ostre kontrole na granicy - wtedy jeszcze nie było Krajowej Administracji Skarbowej, bo ona weszła w życie dopiero od 1 marca 2017 roku - do krajów wjeżdżało prawie 750 cystern, a dzięki naszym kontrolom niecałe 150. W przeciągu niecałego pół roku wzrost z samego tylko VAT-u był na poziomie 8 miliardów złotych - dodał szef resortu finansów i kandydat PiS na nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli.

- Chciałbym przywołać kilka elementów legislacyjnych, instrumentów, które spowodowały, umożliwiły nam tak skuteczną walkę, a mianowicie wprowadzenie JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego dla wszystkich vatowców (w trzecim czytaniu ustawy wprowadzającej JPK w lipcu 2015 roku tylko 4 posłów PiS głosowało za jej przyjęciem a 118 wstrzymało się od głosu. "Za" głosowali przede wszystkim posłowie PO, PSL i SLD - red.). Mamy Split payment - dodatkowy instrument do uszczelniania tego systemu. Mamy STIR, (…) chcemy wprowadzić system rozliczania online. Te wszystkie podjęte przez nas instrumenty na pewno pójdą w tym kierunku, abyśmy jeszcze skuteczniej zadziałali i w przyszłym roku i w następnych latach - zapowiedział Marian Banaś.