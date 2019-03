Polityczna wojna o nauczycieli Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Dajcie nam szansę - apelował w Sygnałach Dnia Polskiego Radia premier Mateusz Morawiecki. To próba przekonania szykujących się do strajku nauczycieli, by poczekali i docenili podwyżki które przygotowuje rząd.