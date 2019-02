Morawiecki oczekuje reakcji Izraela na słowa szefa MSZ

- Jeśli nie będzie reakcji ze strony Izraela to szef MSZ Jacek Czaputowicz nie weźmie udziału w obradach V4 (w Izraelu) - tak premier Mateusz Morawiecki zareagował na słowa szefa izraelskiego MSZ, który stwierdził m.in. że Polacy "wyssali antysemityzm z mlekiem matki".

Wypowiedź Israela Katza Morawiecki nazwał "karygodną" i "niedopuszczalną". - To przejaw antypolonizmu - mówił w Raszynie.

W trakcie porannej konferencji prasowej Morawiecki mówił też, że "wiarygodności nie buduje się słowami, tylko czynami". - Wiarygodność to podstawa polityki. To jest nowa jakość, którą wprowadziliśmy do polityki - dodał premier. Konferencja rozpoczynała objazd Polski i odwiedziny w pięciu miejscach, które są związane z realizacją tzw. piątki Morawieckiego - obietnic zaprezentowanych przed 300 dniami, przed wyborami samorządowymi.

- Już ponad 130 tysięcy małych firm korzysta z małego ZUS-u. Druga obietnica to obniżony CIT. Od pierwszego stycznia korzysta z niego ponad 450 tysięcy przedsiębiorców - mówił Morawiecki.

Premier przypomniał też o realizacji programu wyprawki szkolnej, budowy dróg samorządowych i programie Dostępność Plus. - Premier Jan Olszewski pytał w swoim ostatnim przemówieniu czyja będzie Polska. Otóż my chcemy, by Polska była dla wszystkich - powiedział.