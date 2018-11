Morawiecki: Zadziałaliśmy zdecydowanie szybciej

- Zadziałaliśmy zdecydowanie szybciej, natychmiast po prostu, w porównaniu do naszych poprzedników – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z dziennikarzami na Kongresie 590.

W ten sposób premier Morawiecki odniósł się do, jak to sam określił, „tych nieprawidłowości, które się ostatnio ukazały”.

- Dokumentacja została zabezpieczona. Wszelkie zmiany personalne zostały wdrożone. Nowa osoba, pełniąca obowiązki ( Marcin Pachucki, dotychczasowy zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, został p.o. przewodniczącego komisji po odwołanym Marku Chrzanowskim – red.) również została powołana w KNF i jestem przekonany że w krótkim czasie dojdzie do wyjaśnienia sytuacji – mówił premier.



- To co jest najważniejsze. Instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo w ramach całego – szerszego kontekstu – makro ostrożnościowego, a siła polskiego systemu bankowego, którą ostatnio prezentowaliśmy na forum całej Unii Europejskiej, jest czymś bardzo budującym i optymistycznym – podsumował premier.

Były szef KNF Marek Chrzanowski w zamian za przychylność KNF i NBP miał zażądać od Leszka Czarneckiego zatrudnienia radcy prawnego (który miał się okazać powiązanym z przewodniczącym KNF) i wynagradzać go kwotą 1 proc. od kapitalizacji banku, czyli 40 mln zł przez trzy lata.

Czarnecki miał tę rozmowę nagrać. Jak sugeruje "GW", Chrzanowski miał wskazywać Czarneckiemu na możliwe problemy w KNF dotyczące kluczowych decyzji dla jego banków mających kłopoty biznesowe – chodziło głównie o zatwierdzenie planów ochrony kapitału i planów naprawy.

W związku z ujawnioną aferą dziś do budynku Ministerstwa Finansów weszło troje posłów Platformy Obywatelskiej. Politycy PO na miejscu chcą zabezpieczyć dokumenty.

Podczas spotkania podczas Kongresu 590 premier pochwalił się także wynikami oraz kondycją polskiej gospodarki.

- Przychodzę tutaj niemal wprost ze spotkania z prezesem Banku Światowego. To co wysłuchałem, z najwyższą przyjemnością, to słowa, że Polska staje się dzisiaj przykładem. Przykładem dla dziesiątków krajów całego świata, jak prowadzić zrównoważoną politykę gospodarczą oraz jak prowadzić włączającą, inkluzyjną, politykę społeczną – mówił premier.

- Jak to działa? Widać to w najwyższym w Unii Europejskiej wzrośnie gospodarczym. Wzrost PKB w ostatnim kwartale zaraportowany przez Komisję Europejską – wyrównany sezonowo – wyniósł 5,7 proc. – mówił premier.