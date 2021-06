Koronakryzys nie odebrał polskim menedżerom wiary w siebie

Polscy szefowie to twardziele: pomimo dużej niepewności, nieoczekiwanych wyzwań i zwiększonego często stresu prawie ośmiu na dziesięciu z nich zapewnia, że ich kondycja psychiczna jest teraz dobra albo nawet bardzo dobra. Tak wynika z majowego badania firmy rekrutacyjnej Bigram i ośrodka Thintank. Sondaż przeprowadzony przez Cube Research objął kilkuset doświadczonych menedżerów –przede wszystkim właścicieli, członków zarządów i dyrektorów firm (większość w wieku 46–65 lat). Ich opinie skonfrontowano dodatkowo z ocenami przedstawicieli działów HR.

Co więcej, specjaliści i menedżerowie HR niekiedy nie doceniają swoich szefów, częściej niż oni sami przypisują im poczucie niepewności, stresu i lęku. Co prawda również sami zarządzający firmami wśród emocji najczęściej odczuwanych w czasie pandemii na drugim miejscu wskazali niepewność (52 proc.), ale dostrzegało ją u nich aż 60 proc. HR-owców.

Jeszcze większe różnice widać w odczuciach stresu i lęku, które u menedżerów swoich firm zauważało odpowiednio 47 proc. i 28 proc. przedstawicieli działów HR. Sami szefowie przyznają się do tych uczuć znacznie rzadziej (do stresu 38 proc., a do lęku 17 proc.).