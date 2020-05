Boimy się o posady i zaciskamy pasa

– Polacy spodziewają się, że przez polską gospodarkę przewali się tsunami, które zmniejszy ich oszczędności i doprowadzi do gwałtownego wzrostu bezrobocia – twierdzi główny ekonomista Pracodawców RP Sławomir Dudek i autor badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej i Związku Przedsiębiorstw Finansowych. 90 proc. ankietowanych spodziewa się w ciągu 12 miesięcy wzrostu bezrobocia, przy czym aż 70 proc. przewiduje, że będzie to znaczny wzrost.

Obawy o wzrost bezrobocia wynikają z bardzo pesymistycznych ocen perspektyw naszej gospodarki. Chociaż według prognoz Komisji Europejskiej Polska ma być najmniej dotknięta kryzysem koronawirusa na tle innych państw Unii, to prawie połowa badanych uważa, że ogólna sytuacja w kraju w następnych 12 miesiącach bardzo się pogorszy.

Ten pesymizm przekłada się na obawy o naszą własną sytuację finansową. Co prawda (jak zwykle) oceniamy ją lepiej niż perspektywy dla całej gospodarki, ale i tak dwie trzecie badanych przewiduje, że pandemia uderzy w ich finanse, przy czym 18 proc. liczy się z mocnym uderzeniem. Nie bez powodu, skoro w sondażu Pracuj.pl aż 60 proc. użytkowników portalu przyznaje, że liczy się teraz z obcięciem zarobków albo pogorszeniem warunków zatrudnienia, zaś 44 proc. obawia się utraty pracy.

Prawie połowa uczestników sondażu była teraz skłonna przyjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji, a 36 proc. zastanawia się nad zmianą profesji. Tym bardziej że wiadomo, iż część branż jeszcze długo nie wróci do dawnej normalności, a więc dawnego poziomu zatrudnienia i zarobków.

Wśród osób szukających obecnie pracy (robi to ponad trzy czwarte badanych) aż 64 proc. deklaruje gotowość do przekwalifikowania się w związku z obecną sytuacją gospodarczą. Prawie trzech na dziesięciu przyznaje też, że obniżyło swoje oczekiwania finansowe. A to oznacza, że obawy o pogorszenie stanu finansów są całkiem realne.