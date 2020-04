Emilewicz: Będzie 1,5 mln bezrobotnych. Zasiłek powinien być wyższy

Minister Emilewicz powiedziała w w poranku rozgłośni katolickich "Siódma - Dziewiąta", że "liczba bezrobotnych na koniec roku może wzrosnąć do 1,5 mln osób; stopa bezrobocia nawet do ok. 9-10 proc." W związku z tym zasiłek dla bezrobotnych może zostać zwiększony. Według minister w Polsce zasiłek dla bezrobotnych jest "rekordowo niski" i wynosi nieco ponad 700 złotych. Minister Emilewicz chce by zasiłek wzrósł do około połowy płacy minimalnej, czyli wyniósłby około 1200 - 1300 zł brutto.

