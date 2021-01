Praca w domu podwyższa koszty pracownika. Kto za to zapłaci?

– Płacę wyższe rachunki za prąd, wodę, ścieki i ciepło – wylicza pan Piotr, który urzęduje w swoim domowym biurze od marca 2020 r. – Jakby się dobrze zastanowić, to więcej wydaję też na tak trywialne produkty, jak środki higieny czy herbata. Do tego dochodzi internet, rozmowy z zagranicznymi klientami – dodaje. Czy firma zwraca mu te koszty? – Nie, nawet nie prosiłem o to – przyznaje pan Piotr.

