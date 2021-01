Rozdział państwa i Kościoła. Hołownia przedstawia postulaty Polski 2050

- Oburza mnie do głębi ten chór obrońców życia, który dzisiaj słyszę i widzę. Będą się teraz stroić w piórka i opowiadać, a przez pięć lat nie umieli obronić życia 250 tys. Polaków, którzy zginęli nie z powodu aborcji, a z powodu jakości polskiego powietrza. Gdzie byli ci obrońcy życia, kiedy trzeba było bronić życia tych 60 tys. ludzi, którzy umarli w ubiegłym roku, a również przez nieudolność tej władzy to się stało? Gdzie wtedy była ta obrona życia, o której dzisiaj tyle słyszymy? - mówił Szymon Hołownia.

Na konferencji prasowej Szymon Hołownia przedstawił postulaty ruchu Polska 2050 dotyczące "uporządkowania relacji Kościoła i państwa". Były kandydat na prezydenta powiedział m.in., że za tym, by państwa były świeckie opowiadał się papież Franciszek. Hołownia komentował też opublikowanie w Dzienniku Ustaw październikowego orzeczenia TK w sprawie aborcji . Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

"Analiza przepływów finansowych między państwem a Kościołem"

- Po drugie, władza nie może korumpować Kościoła, a my, obywatele, musimy odzyskać pełną kontrolę nad każdym groszem płynącym z budżetu i do budżetu - powiedział Hołownia, mówiąc o potrzebie przeprowadzenia "całościowej analizy przepływów finansowych" między państwem a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.



Zdaniem Hołowni, niezbędny jest pilny audyt NIK "wszystkich przepływów finansowych pomiędzy wszystkimi jednostkami finansowanymi z budżetu państwa a tzw. dziełami ojca Tadeusza Rydzyka". - Zapewniam, że każdy grosz, który w wyniku tego audytu zostanie wykryty jako przekazany z jakimkolwiek naruszeniem procedur instytucje związane z o. Tadeuszem Rydzykiem do budżetu będą musiały oddać - oświadczył lider Polski 2050.