Litwa: Przerwana konferencja premiera Hiszpanii. Z powodu Rosjan poderwano myśliwce

Premier Pedro Sanchez i rezydent Litwy Gitanas Nauseda rozmawiali z dziennikarzami w bazie sił powietrznych w Szagle, gdzie stacjonują myśliwce państw członkowskich NATO, kiedy doszło do incydentu.

Dwa hiszpańskie myśliwce otrzymały rozkaz przechwycenia dwóch rosyjskich odrzutowców Su-24 lecących nad międzynarodowymi wodami Morza Bałtyckiego.

- To uzasadnia obecność hiszpańskich sił na Litwie - powiedział Sanchez po wznowieniu konferencji prasowej. Prezydent Nauseda przekazał, że konferencję przerwano z powodu prawdziwego zdarzenia.

Witnessed allied solidarity in action today. The press conference w/ ???? PM @sanchezcastejon at airbase of @NATO Baltic Air Police Mission was suddenly interrupted. ???? fighter jets alpha scrambled after the alarm of the infringed airspace.

Thank you ???? for our security #WeAreNATO pic.twitter.com/g4IlJ3Ow22