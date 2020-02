Misja GRU. Mieli zbadać kable łączące Europę z USA Dublin CC0

Rosyjscy agenci wywiadu zostali wysłani do Irlandii, aby ustalić dokładne lokalizacje kabli podmorskich łączących Europę z Ameryką Północną. Budzi to obawy, że Moskwa planuje je uszkodzić - donosi The Sunday Times.