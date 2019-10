Rosja zaniepokojona wydatkami wojskowymi Norwegii

W 2019 roku budżet obronny Norwegii ma zamknąć się w kwocie ok. 6,5 mld dolarów. To wzrost rok do roku o ok. 7,3 proc.

Budżet obronny Rosji w 2018 roku miał wynosić ok. 61 mld dolarów.

Pod względem liczebności (ok. miliona żołnierzy) Rosja dysponuje czwartą największą armią świata. Armia Norwegii liczy ok. 25 tys. czynnych żołnierzy.

Norwegia, w odróżnieniu od Rosji, nie dysponuje bronią atomową.