Kolejne masowe zatrzymania opozycjonistów w Moskwie

Wśród zatrzymanych jest Lubow Sobol, prawniczka założonej przez lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją. Jak informuje Reuters, tuż przed rozpoczęciem manifestacji Sobol została przez funkcjonariuszy wyciągnięta z taksówki i zaciągnięta do furgonetki.

Według przeciwników Kremla, w sobotę w Moskwie miał odbyć się pokojowy marsz w proteście przeciw wykluczeniu kandydatów opozycji z wyborów do stołecznej rady miejskiej.

Władze uznały protest za nielegalny, zapowiadając w piątek, że jeżeli opozycja wyjdzie na ulice, przedstawiciele służb będą zmuszeni "do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków" w celu "zduszenia prowokacji". W sobotę funkcjonariusze w kaskach otoczyli protestujących zgromadzonych m.in. na placu Puszkina, uniemożliwiając im marsz. Niezależne rosyjskie media mówią o ponad 300 zatrzymanych. Według policji, liczba ta jest dziesięciokrotnie niższa.

Do poprzednich protestów opozycji w Moskwie doszło przed tygodniem. Aresztowano wówczas ponad 1300 osób, wiele zostało rannych. W mieszkaniach aktywistów przeprowadzano rewizje, a członkowie opozycji zostali poddani wielogodzinnym przesłuchaniom. Za wzywanie do udziału w demonstracji aresztowany na 30 dni został Aleksiej Nawalny. Polityk trafił do szpitala po stwierdzeniu u niego "ostrej reakcji alergicznej". Nawalny twierdzi, że w areszcie został otruty.