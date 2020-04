Berlin: lądują czartery z robotnikami sezonowymi z Rumunii

Poprzez portal Niemieckiego Związku Rolników zgłaszać można zapotrzebowanie na ręce do pracy. Jak podaje związek, w kwietniu zgłoszono zapotrzebowanie na 9900 osób, których dane przekazane zostały Policji Federalnej. Na maj jest dodatkowe zapotrzebowanie na 4300 osób. Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) i minister rolnictwa Julia Kloeckner (CDU) przed tygodniem uzgodnili, że do Niemiec ma zostać sprowadzonych samolotami 80 tys. pracowników rolnych, spełniających odpowiednie kryteria.

Do pomocy przy zbiorach i innych pilnych pracach polowych w kwietniu i maju przyjechać może z zagranicy po 40 tys. osób. W obecnej chwili największe zapotrzebowanie jest przy zbiorach szparagów.

– Odczuwamy ulgę. Dzięki takiej regulacji praca w gospodarstwach może toczyć się dalej – zaznaczył prezes Związku Rolników Joachim Rukwied w rozmowie z Bayerischer Rundfunk, podkreślając swoją nadzieję, że przy zbiorach pomogą także pracownicy z Niemiec. Przyznał jednak, że zagraniczni pracownicy sezonowi mają większe doświadczenie. – Bez nich nie dalibyśmy sobie rady – powiedział.

Rumuńskie władze musiały wydać zezwolenia na wyjazd swoich obywateli do pracy, lecz tylko z sektora rolniczego. Wątpliwy był w ogóle ich przyjazd do Niemiec, generalnie bowiem połączenia lotnicze między Rumunią i krajami dotkniętymi epidemią koronawirusa są zabronione. Nie mogą oni dotrzeć także do Niemiec drogą lądową, ponieważ Węgry zamknęły swoje granice.