Koronawirus: ofiary przemocy domowej zamknięte na kwarantannie ze sprawcami. Bez ochrony

Podzielam, choć trzeba podkreślić, że są to tylko przypuszczenia. W mojej ocenie to jednak przypuszczenia graniczące z pewnością.

Kolejny aspekt to edukacja. Nie wszystkie rodziny są przyzwyczajone do tego, że ich potomstwo uczy się zdalnie i trzeba mu poświęcać zdecydowanie więcej uwagi, niż było to przed epidemią.

Do tego dochodzą względy społeczne i konieczność izolowania się przed światem. Wcześniej osiem, dziesięć i więcej godzin co dnia spędzaliśmy poza domem. Wszystkie te czynniki rodzą nowe problemy. Niektórych ludzi one jeszcze bardziej wzmocnią. Inni – ci o słabszej psychice – będą z kolei nimi obarczać swoich najbliższych. To zaś prowadzić będzie do rozstań i rozwodów.