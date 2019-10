Patryk Jaki po wyroku ws. Nabielaka 9: Sędziokracja zamiast demokracji

Skargę na decyzję komisji złożył znany handlarz roszczeń Marek M. To na niego komisja weryfikacyjna nałożyła obowiązek zwrotu miastu równowartości nienależnego świadczenia w kwocie ponad 2,9 mln zł. We wtorek sędzia Dariusz Pirogowicz mówił, że Komisja Weryfikacyjna nie mogła zgodnie z przepisami "uchylać praw przynależnych do budynku jako takiego czy też lokalu do tego budynku należącego". - Więc już z tego względu decyzja komisji jest wadliwa - tłumaczył, uchylając decyzję KW.

- Macie zamiast demokracji „sędziokrację”. Sąd i ratusz PO stają za przestępcami z mafii reprywatyzacyjnej. Kiedy każdy wie, że w sprawie tej kamienicy był przekręt” - skomentował na Twitterze Patryk Jaki, były szef Komisji Weryfikacyjnej. Zapowiedział złożenie wniosku o postępowanie dyscyplinarne „wobec sędziów, którzy łamią prawo”.

- Sędziowie w tej sprawie łamią prawo. Przyznali sobie uprawnienia władzy ustawodawczej i nie stosują ustawy uchwalonej przez Sejm. A ich obowiązkiem jest orzekanie na podstawie ustaw, których nie uznają. Skandal nad skandale - dodał obecny europoseł PiS.

Wyroku sądu bronił Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. - Sąd wytknął błędy w stosowaniu ustawy przez komisję reprywatyzacyjną. Zamiast przeprosić i posypać głowę popiołem, odpowiedzialny za to były wiceminister i domorosły prawnik straszy sędziów dyscyplinarkami. To jest właśnie PiS-owska mentalność w pigułce - komentował na Twitterze.

Nabielaka 9 to kamienica-symbol. Przed śmiercią mieszkała w niej Jolanta Brzeska, znana warszawska działaczka lokatorska. Została zamordowana w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach.