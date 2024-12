Paweł Kukiz przeprosił Patryka Jakiego. "Skrzywdziłem jego rodzinę"

Konflikt Paweł Kukiz-Patryk Jaki

Gdy w 2016 roku Paweł Kukiz zaangażował się w działania mieszkańców Dobrzenia Wielkiego – niechętnych do włączenia miejscowości do gminy Opole – wdał się z Patrykiem Jakim w przepychankę słowną w mediach społecznościowych – aprobował on bowiem takie rozwiązanie. Kukiz zarzucał między innymi rodzinie Jakiego oszustwa gospodarcze i nepotyzm. Jaki zapowiedział wówczas pozew do sądu i żądał przeprosin oraz wpłaty 50 tys. zł na cel charytatywny. Ostatecznie jednak do tego nie doszło.