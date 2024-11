Patryk Jaki: Rafał Trzaskowski to lewicowy radykał, trzeba pokazać prawdę o nim

W rozmowie z Polsat News Patryk Jaki wyraził opinię, że Karol Nawrocki „jest osobą, która reprezentuje większościowe poglądy Polaków”. Dodał, że zdecydowana większość Polaków jest przeciw Zielonemu Ładowi i wyznaje „zdecydowanie inne” wartości niż te, które w sferze aksjologicznej prezentuje Trzaskowski. Wiceprezes PiS mówił, że Trzaskowski prezentuje „szaleństwo lewackie”.

- Ja nie sądzę, że wszyscy wiedzą, co to jest C40, które Rafał Trzaskowski wspierał, czyli na przykład to, żebyśmy wszyscy ograniczali zakupy ubrań, rezygnowali z samochodów spalinowych, dlatego że, jak on mówił, „bo panie redaktorze planeta płonie”. To są rzeczy, o których Polacy muszą się dowiedzieć - podkreślił. Dodał, że jeśli obecna koalicja rządząca będzie miała swojego prezydenta, to „większość tych szaleństw wejdzie w życie”. - Musimy się skoncentrować na tym, aby wygrał Nawrocki (...) po to, aby zatrzymać te wszystkie szaleństwa związane z ideologizacją gospodarki, z zatrzymywaniem najważniejszych inwestycji czy z reglamentowaniem wolności - ocenił.