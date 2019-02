Patryk Jaki mówi o LGBT. Odpowiada rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa

Patryk Jaki uważa, że władze Warszawy "szukają pretekstu, by nie wypłacić pieniędzy" ofiarom reprywatyzacji. Na te zarzuty odpowiedział rzecznik stołecznego ratusza.

Patryk Jaki, przewodniczący komisji weryfikacyjnej, wezwał warszawski ratusz i prezydenta Rafała Trzaskowskiego do rozpoczęcia wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień ofiarom reprywatyzacji. - W mojej ocenie brakuje po prostu woli, żeby to wypłacić - stwierdził.

- Jak będą jakieś kolejne przepisy, to powiedzą, że brakuje jakiegoś przecinka. Jak już ten przecinek będzie, to będzie jakiś pretekst. Po prostu w mojej ocenie szukają pretekstu, żeby tych pieniędzy nie wypłacić, co jest oczywiście przykre i tutaj pozwolę sobie na polityczny komentarz, co jest przykre szczególnie w tym kontekście że jak państwo widzicie, miliony złotych są dla LGBT, a nie ma 100 tys. dla córki śp. Jolanty Brzeskiej - stwierdził wiceminister sprawiedliwości, dodając że "to hańba". Nawiązał przy tym do podpisanej niedawno przez Rafała Trzaskowskiego "Deklaracji LGBT+".

Na słowa wiceministra zareagował rzecznik warszawskiego ratusza. "Panie Patryku Jaki, dlaczego nie ma pieniędzy na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a jest ponad MILIARD na propagandę TVPiS? Proszę w końcu zaakceptować werdykt warszawiaków" - napisał Kamil Dąbrowa.

