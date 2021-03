Konieczny: Zlikwidować liniowy PIT dla przedsiębiorców

Jak dodał do tego "potrzebny jest progresywny system podatkowy, opodatkowanie wielkich korporacji i biznesu oraz likwidacja liniowego podatku PIT dla przedsiębiorców". Jak dodał, do tego ostatniego postulatu Razem jest bardzo przywiązane.

Poseł zaznaczył jednocześnie, że "to jest tylko jeden element, który składa się na sprawiedliwy system podatkowy".

- Kwota wolna od podatku pozwala wszystkim mieć trochę więcej. Dla tych którzy zarabiają mniej to jest największa zmiana - przyznał Konieczny dodając, że jest to dobre rozwiązanie.

- Dziś nie ma pracowników dobrze zarabiających, każdy kto dużo zarabia przechodzi na samozatrudnienie. To nie są prawdziwe firmy, to są pracownicy, którzy zostali pozbawieni swoich praw. To jest unikanie opodatkowania - stwierdził Konieczny.

- Na dziś system ten jest niesprawiedliwy, samo podniesienie kwoty wolnej od podatku tego nie poprawi - dodał.

Pytany o sondażowe notowania Lewicy, która nie jest w stanie przekroczyć poparcia rzędu 8-10 proc., Konieczny stwierdził, że "pandemia nieco utrudnia działalność polityczną, chociażby w terenie".

- To nie jest normalna formuła sporu. Ale myślę, że choćby ostatnia konwencja Lewicy, konwencja młodych, pokazuje, że gdzieś tam ten potencjał wzrostu jest - stwierdził.

- Ludzie obracają się przeciwko autorytarnej władzy, coraz więcej osób, które nie myślały o sobie jako lewicowe, widząc, że ich prawa są zagrożone przez autorytarną władzę, zaczynają myśleć o sobie, że są lewicowe. Pytanie czy potrafimy to zagospodarować - mówił.

- Mam przekonanie, że Lewica musi iść swoją drogą - stania jednoznacznego po stronie praw pracowniczych, socjalnych, aby państwo nie zostawiało nikogo za burtą, co ma być połączone z pełnym pakietem praw demokratycznych - dodał.