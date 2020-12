Zandberg: Dodatek za pracę 6 grudnia obraziłby święte bóstwo Wolnego Rynku

Zandberg w wywiadzie, który ukazał się na stronie „Krytyki Politycznej”, ocenił, że „teraz, kiedy sypią się stare ramy, może otworzyć się możliwość, żeby pchnąć Polskę w nowoczesną i prospołeczną stronę”. - Złych kolein jest sporo. Najbardziej oczywiste to trwanie tego, co jest – klincz z Europą, autorytarne odruchy PiS-u, coraz większa konserwa. Ale można sobie wyobrazić gorszy scenariusz – wzmocnienie skrajnej prawicy, zmiksowanie (Zbigniewa) Ziobry z Konfederacją, zdobycie przez taki twór decydującego wpływu na rządzenie Polską. No i są też niestety politycy, którzy po prostu chcieliby cofnąć zegar - powiedział polityk Razem.

