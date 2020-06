Adrian Zandberg: Morawiecki przypomina Tuska. Uczeń przerósł mistrza

- Wolałbym, żebyśmy podejmowali decyzje nie na zasadzie zaufania do czyjegoś wizerunku tylko w oparciu o naukowe przesłanki - dodał.

Adrian Zandberg w rozmowie z Radiem Zet komentował decyzję o ponownym otwarciu życia społecznego po zamknięciu związanym z epidemią koronawirusa. Zdaniem posła możemy być świadkami negatywnych konsekwencji szybkiego powracania do normalności, a rząd podejmuje decyzje na zasadzie "wydaje mi się".

Zandberg mówił również o zbliżających się wyborach prezydenckich. Sam nie kandyduje, ponieważ " nie ma dużego doświadczenia". - Byłoby nie na miejscu, gdybym z tym dość skromnym doświadczeniem i w zupełnie innej pozycji politycznej kandydował na urząd prezydencki - mówił.

Jak komentuje skok sondażowy Rafała Trzaskowskiego? - Wyborcy, którzy zniechęcili się do wyborów po kampanii pani Kidawy-Błońskiej, powoli wrócili do Rafała Trzaskowskiego. Stąd wrażenie wzrostu sondażowego, które bardzo umiejętnie sztab Trzaskowskiego podtrzymuje. Ale to się kończy - ocenił.

Jeden z liderów Partii Razem uważa również, że "rząd Szydło miał osiągnięcia. Morawiecki przypomina Tuska. Wspomniał, że obecne władze "spychają koszty kryzysu na najsłabszych".