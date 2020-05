Zandberg: Jeżeli mamy brudne okno, bo nam je gołębie zapaskudziły, to trzeba je umyć, a nie wybić

- Chcemy mediów publicznych, które nie są podporządkowane politykom. Chcemy tego, aby skończyć z obecną absurdalną sytuacją, w której media publiczne są mediami rządowymi. Ale też bardzo jasno - jesteśmy przeciwni temu, żeby sprywatyzować media publiczne. Jesteśmy przeciwni temu, żeby media publiczne zniszczyć - powiedział w RMF FM Adrian Zandberg, komentując propozycje Rafała Trzaskowskiego, który chce likwidacji „Wiadomości” czy publicystyki w TVP.

Dowiedz się więcej: Trzaskowski: Z TVP sieje się nienawiść, szczuje się ludzi



- Krążący w Polsce pomysł, żeby po prostu zlikwidować media publiczne i - co często pojawia się jako uzupełnienie tego pomysłu - sprywatyzować, nie jest nowy i nie jest też nowe to, że my zdecydowanie mówimy, że to jest zły pomysł, że to zła droga. Jeżeli mamy okno, które jest brudne, bo nam je gołębie zapaskudziły, to to okno trzeba umyć, a nie wybić - zauważył polityk Razem.

Zandberg podkreślił, że „brudne sumienie” w sprawie mediów publicznych „mają w Polsce wszystkie siły polityczne, które rządziły po 1989 roku”. - Natomiast chciałbym, żebyśmy w końcu zajęli się rozwiązaniem, które będzie rozwiązaniem do przodu, przyszłościowym - dodał.

- Taki model telewizji publicznej, o którym ja marzę, to jest taki, w którym decyzje o tym, kto pracuje pracuje w TV, kto prowadzi programy, publicystykę, nie podejmuje Adrian Zandberg, który jest przedstawicielem parlamentarnej większości, tylko jest ona odsunięta od bezpośrednich decyzji polityków. Czy dla tych osób będzie miejsce? Chciałbym Polski, w której to nie polityk decyduje o tym, kto prowadzi programy w publicznej telewizji - tłumaczył poseł Lewicy. Zdaniem Adriana Zandberga w wybieraniu zarządów mediów publicznych większą rolę powinny odgrywać „organizacje pozarządowe, organizacje twórcze, uniwersytety”. - Rola Sejmu powinna być raczej rolą organu zatwierdzającego, niż nominującego - dodał.