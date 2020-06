Ranking Wydziałów Prawa 2020: czołówka bez dużych zmian

– Drugie miejsce w tegorocznym zestawieniu to z pewnością pierwszy efekt zmian programu studiów, które wdrożyliśmy cztery lata temu i które częściowo objęły roczniki już studiujące – wskazuje prof. UW dr hab. Sławomir Żółtek, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego do spraw studenckich.?

Powiedzieli „Rzeczpospolitej”

prof. dr hab. ?Jerzy Pisuliński?, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Na wysoki poziom nauczania u nas wpływa kilka czynników. To niewątpliwie dobra kadra naukowa złożona z prawników, którzy zajmują się nauką, ale także praktyką prawa, stosowaniem prawa. Z pewnością przyczynia się też duża grupa zdolnych studentów. My corocznie w naborze przyjmowaliśmy dużą grupę laureatów różnych olimpiad przedmiotowych. Trzecim czynnikiem jest sam program nauczania. Z jednej strony jest on elastyczny, bo de facto każdy ze studentów ma indywidualny tok studiów. U nas nie ma przedmiotów przypisanych do poszczególnych lat studiów, poza pierwszym rokiem. Studenci mają spory wybór, mogą dostosowywać te przedmioty do swoich zainteresowań, a z drugiej strony jest bardzo dużo przedmiotów, zajęć, także zajęć o charakterze warsztatowym, więc studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania.

prof. Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego?

W mojej skromnej ocenie o wszystkim decydują ludzie. ?TXT - Krotko - 8.25 - L: Mamy na warszawskim Wydziale Prawa świetną kadrę nauczającą, do której należą tacy profesorowie jak w dziedzinie prawa cywilnego prof. dr Wojciech Kocot, prof. dr Krystyna Szczepanowska-Kozłowska i prof. dr Michał Romanowski czy też w dziedzinie prawa karnego prof. dr Tadeusz Tomaszewski oraz prof. dr Monika Płatek, a w dziedzinie historii prawa prof. dr Jakub Urbanik.?

prof. Monika Całkiewicz,? prorektor ds. studiów prawniczych ?w Akademii Leona Koźmińskiego?

Program studiów, który oferujemy, ma mocne atuty: nie tylko przygotowuje do rozpoczęcia aplikacji prawniczych, ale też jest nastawiony na nauczenie studentów rozumienia biznesu, finansów, społecznej odpowiedzialności oraz etyki. Dzięki temu, że nasza kadra składa się z wybitnych naukowców, którzy wykonują również zawody prawnicze, kładziemy silny nacisk nie tylko na teorię, ale i praktykę. ?TXT - Krotko - 8.25 - L: Studenci uczą się na naszej uczelni korzystać z nowych technologii, sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim muszą dobrze poznać i rozumieć prawo.

prof. Monika Lewandowicz-Machnikowska?, dziekan Wydziału Prawa ?Uniwersytetu SWPS?

Mocną stroną studiów na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie jest wyróżniający nas praktyczny profil studiów. Kadrę akademicką tworzą świetni naukowcy, ale również praktycy i eksperci z różnych obszarów nauki – nie tylko prawa, ale np. psychologii. ?TXT - Krotko - 8.25 - L: Nasi studenci wchodzą na rynek pracy przygotowani do wykonywania zawodu dzięki nauce umiejętności prawniczych, służą temu w szczególności zajęcia lawyering skills. Już na pierwszym roku studenci uczą się pisać i czytać teksty prawnicze o różnym poziomie trudności. Umiejętności te doskonalą w toku studiów i na praktykach studenckich oraz w rozwijającej się ciągle studenckiej poradni prawnej. ?TXT - Krotko - 8.25 - L: O tej ostatniej warto wspomnieć także dlatego, że uruchomiła poradnictwo online w czasie epidemii Covid-19.?TXT - Krotko - 8.25 - L: Ponadto do programu zostały wprowadzone zajęcia pozwalające uzyskać w toku studiów – dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi – dodatkowe umiejętności oraz certyfikaty, np. z mediacji czy obsługi programu Lex. Dużą popularnością cieszą się również prowadzone na piątym roku studiów zajęcia przygotowujące do egzaminów na aplikacje, które pomagają studentom spełnić ich marzenia o pracy w wybranym zawodzie prawniczym.