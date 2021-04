Leonard Etel: Zawód doradcy podatkowego z coraz większym prestiżem

Widać to także wśród moich studentów, którzy świadomie wybierają seminaria i wykłady specjalizacyjne z prawa podatkowego po to, aby się przygotować do egzaminu na doradcę podatkowego. Jest to związane niewątpliwe z tym, że doradcy podatkowi coraz szerzej uczestniczą we wszystkich „głośnych" sprawach związanych tworzeniem prawa podatkowego i jego funkcjonowaniem w praktyce. Najlepszym tego dowodem są dokonania firm doradztwa podatkowego uczestniczących w rankingu. Z roku na rok – z uwagi na bardzo wyrównany poziom - coraz trudniej jest wskazać tych, którzy są najlepsi w poszczególnych kategoriach. Korzystają na tym podatnicy, którzy mają z czego wybierać. Uważam, że zawód ten dalej będzie się rozwijał, o ile nie będzie żadnych nieprzemyślanych i niekonsultowanych z tym środowiskiem zmian w ustawowych zasadach jego wykonywania. I tego właśnie życzę wszystkim doradcom podatkowym.

