Warzecha: Zgoda na armagedon

W cieniu sporu o powiązanie praworządności z pieniędzmi UE zniknęła decyzja być może ważniejsza: o zgodzie na kolejne już podwyższenie celu redukcji emisji CO2 w ramach polityki klimatycznej. I to znaczącego: do przynajmniej 55 proc. do 2030 r. „Powinno to być co najmniej 60 proc. W walce o klimat trzeba być twardym" – oznajmił Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

