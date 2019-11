Janusz Lewandowski: Wiarygodność, głupcze!

W sezonie wyborczym 2019/2020 nikt nie waży się podpowiadać prezesowi PiS, bo przecież jest nieomylny. Mnożą się natomiast rady dla opozycji. Pośród tych porad za słabo wybrzmiał postulat wiarygodności. Wiarygodność to harmonia przekazu z publicznym postrzeganiem nadawcy tego przekazu. Jeśli zakrada się fałsz, obietnica nie działa. Zilustruję to na przykładach porażki i sukcesu, które przerabiałem na własnej skórze.

Na antypodach tej skuteczności jest bezradność rządu PiS, co wynika z osamotnienia, które dramatycznie ujawniło niezapomniane 1:27. Rejestr porażek kadrowych i legislacyjnych wydłuża się z każdym miesiącem PiS u władzy, a wiele z tych porażek oznacza materialne straty dla Polski. Chciałem to mocno wyeksponować na wyborczej konwencji KO, ale postawiono na nieprzewidywalnego Wałęsę...

Wielkim paradoksem polskiej polityki jest to, że w społeczeństwie, które bije rekordy zaufania do UE, europejską słabość PiS można obrócić w polityczną siłę. Dokonał tego Kaczyński – wirtuoz złych emocji. W roku 2015 skojarzył Unię z uchodźcami, którzy roznoszą zarazki. Rasistowski ton i inne strachy na Lachy miały wzięcie w kraju uchodźstwa od głodu i wojny! Strategia obrony polskiej chaty z kraja wybrzmiała jeszcze mocniej po wyborach europejskich roku 2019, gdy okazało się, że uliczne demonstracje środowisk LGBT i obnażenie patologii kościelnych („Kler", film Sekielskich) mobilizują Polskę wiejską i małomiasteczkową w obronie wiary i rodziny. Można na tym robić zwycięską politykę, w harmonii z plebanią, chroniąc naród przed „ofensywą zła", kojarzoną teraz, zupełnie jak w PRL, ze zgniłym Zachodem.

Lekcja warta zapamiętania! Na głównym froncie sporu o Polskę, jakim będą wybory prezydenckie 2020, każdy obyczajowy most za daleko, jest prezentem dla PiS. Wszystko, co idzie dalej niż związki partnerskie, refundacja in vitro oraz kompromis aborcyjny należy pozostawić partiom mniejszego wzięcia. Środowiska LGBT i ruchy feministyczne mają z czego wybrać i wierzę, że nie zagłosują w drugiej rundzie na złość opozycji, widząc, że naturalna ewolucja obyczajów postępuje.

Znieczuleni i ogłupiani

O ile żywiołem PiS jest kulturkampf, który dzieli i podżega do wojny domowej, to po stronie opozycji można znaleźć osoby, które wiarygodnie obiecują odbudowę wspólnoty. Akt odnowy demokracji ma gwarantować, że nie będzie lepszego i gorszego sortu. Dla wielu Polaków, świadomych, że niszczone są instytucje, które były naszą przepustką do NATO i UE, obrona demokracji jest tożsama z polską racją stanu. Ale gasnące manifestacje obywatelskie i zawieszenie nadziei na instytucjach unijnych (wyraz bezradności) nakazuje „uczłowieczenie" abstrakcyjnie brzmiących haseł obrony demokracji i praworządności. Ludzkie losy dowodzą, że brak bezpieczników ustrojowych czyni nas bezbronnymi w zderzeniu z państwem PiS. Jak tego kierowcę seicento, który trafił na kolumnę samochodową premier Szydło, czy przedsiębiorcę, który z oskarżyciela (afera ze Srebrną) zamienia się w ofiarę ściganą przez prokuraturę Ziobry. Dotyczy to jednostek, ale także wszelkich mniejszości.