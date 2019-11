Hadil da Rocha Vianna: Przyspieszyć wzrost

Wraz z kończącym się rokiem 2019, pierwszym rokiem rządów prezydenta Jaira Bolsonaro, potwierdza się etap odbudowy podstaw gospodarczych, przez który przechodzi Brazylia, mający na celu powrót do wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju kraju. Jest on reakcją na poważny kryzys gospodarczy, w jakim był pogrążony kraj, charakteryzujący się dużym spadkiem PKB, wysoką stopą bezrobocia i wysokimi stopami procentowymi, a także znacznym deficytem budżetowym.

Etap transformacji rozpoczął szereg działań podjętych w celu wprowadzenia równowagi w sferze finansów publicznych (na poziomie federalnym, stanowym i miejskim), polepszenia środowiska biznesowego, stworzenia miejsc pracy, przyciągnięcia inwestycji zagranicznych oraz integracji gospodarki brazylijskiej z gospodarką światową. Działaniom tym towarzyszą ustrukturyzowane reformy gospodarcze, od dawna wyczekiwane przez społeczeństwo brazylijskie pragnące powrotu do dynamicznej gospodarki krajowej.

W tym kontekście, należy podkreślić reformę systemu ubezpieczeń społecznych będącego jednym z filarów kontroli wydatków publicznych, zatwierdzoną przez Senat Federalny 23 października 2019 r. Reforma ta ma dwa cele: zapewnienie wypłacalności systemu ubezpieczeń społecznych, tworząc oszczędności w ramach finansów publicznych w wysokości około 800 mld reali (ok. 200 mld dol.) w ciągu dziesięciu lat oraz wyeliminowanie przywilejów, z których korzystają mniejszościowe grupy społeczne. Nowy system łączy zasady ubezpieczenia społecznego obowiązujące w sektorze publicznym i prywatnym. Wprowadzono też minimalny wiek emerytalny – 65 lat dla mężczyzn i 62 lata dla kobiet. To najszersza reforma systemu ubezpieczeń społecznych w historii Brazylii.

Ministerstwo gospodarki Brazylii kontynuuje wprowadzanie ustrukturyzowanych reform, które mają przyczynić się do stworzenia efektu spirali dla gospodarki, sprzyjając wydajności, konkurencyjności i produkcyjności. Minister gospodarki Paulo Guedes złożył Kongresowi propozycję wprowadzenia środków mających na celu: kontynuowanie modernizacji państwa brazylijskiego, ze szczególnym uwzględnieniem reformy systemu podatkowego, upraszczającej pobór podatków oraz zmniejszającej obciążenia podatkowe sektora produkcyjnego; kontynuowanie reformy administracyjnej, która przekształci i unowocześni działanie administracji publicznej; a także kontynuowanie „paktu federacyjnego" prezentującego nowy system podatkowy ukierunkowany na równowagę budżetową wszystkich organów federalnych, głównie poprzez zmniejszenie wydatków publicznych w przypadku kryzysu finansowego w państwie, stanach i okręgach miejskich.

Działania rządu brazylijskiego prowadzące do modernizacji gospodarki i państwa, a także promujące wzrost i zrównoważony rozwój, już dały konkretne rezultaty. Wśród nich na uwagę zasługuje spadek wskaźnika Credit Default Swap (CDS), instrumentu finansowego będącego zabezpieczeniem przed niewywiązywaniem się ze spłaty zadłużenia, obrazującego poziom ryzyka dla obligacji danego kraju. Dla Brazylii spadł on do najniższego poziomu od 2013 r. – 117 punktów (w 2015 r. wskaźnik osiągnął 494 punkty).